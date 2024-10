Będą cięcia w programie inwestycji dworcowych?

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Alarmuje o nich grupa posłów PiS na czele z Andrzejem Adamczykiem, byłym ministrem infrastruktury.

W mediach krąży też lista 34 dworców, które mają wypaść z programu. Innym nadano status "optymalizacji projektu". W tej kategorii ma się znaleźć dworzec w Stargardzie, którego przebudowę planowano na jesień przyszłego roku.



Zapowiedź optymalizacji zaniepokoiła Mariusza Jankowskiego z Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, działającego aktywnie na rzecz przebudowy dworca: - Chciałbym jedynie, żeby za tymi słowami stały jak najszybciej konkrety. Terminy tej modernizacji ulegają ciągłemu przesuwaniu.



Rafał Zając, prezydent Stargardu podtrzymuje natomiast deklarację udziału miasta w inwestycji dworcowej.



- Warunkiem była jednak deklaracja najmu, części pomieszczeń zbędnych, celom kolejowym. Zadeklarowałem, że jeśli przyjdzie potrzeba powiększenia tej przestrzeni to jesteśmy gotowi na ten temat prowadzić dialog, po to, żeby mobilizować do realizacji tej ważnej dla miasta inwestycji - podkreśla Zając.



Grupa PKP zapowiedziała, że oficjalnie poinformuje o dalszych losach dworcowych projektów i optymalizacji części z nich, w tym stargardzkiego dworca.