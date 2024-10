Policja zadba o bezpieczeństwo na Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Więcej patroli na ziemi i w powietrzu - zachodniopomorscy policjanci zapewniają, że są gotowi na dzień Wszystkich Świętych.

Będą dbać m.in. o bezpieczeństwo na cmentarzach i w ich okolicach, a szczególnie Cmentarza Centralnego w Szczecinie - mówi sierż. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji.- Będziemy patrolowali cmentarze pieszo, dronami z powietrza, za pomocą śmigłowca, a także patrole konne, które także w między 31 października a 2 listopada pojawią się na cmentarzach - mówi Jaworski.Wszystkich Świętych to też zmiany w organizacji ruchu. Największe czekają mieszkańców w piątek od godziny 6 rano do 22 - mówi Marcin Charęza ze szczecińskiego magistratu.- Będziemy zmuszeni zamknąć dwie jezdnie ulicy Ku Słońcu, na odcinku od ul. Sikorskiego aż do ulicy Derdowskiego. Wjazd będzie tylko i wyłącznie za pomocą przepustek. Podobnie mieszkańcy, którzy mieszkają w rejonie ulicy Ku Słońcu, ale tylko i wyłącznie na tej jezdni od kierunku centrum w stronę Gumieniec - mówi Charęza.Wszystkie zmiany organizacji ruchu znajdziecie na stronie ZDiTM