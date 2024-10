Więcej autobusów i tramwajów w dniu Wszystkich Świętych

Jedną dodatkową linię tramwajową i 7 dodatkowych linii autobusowych uruchomi w piątek - w dniu Wszystkich Świętych - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Wszystkie pomogą odwiedzającym groby dostać się w pobliże szczecińskich nekropolii. Pojazdy komunikacji miejskiej będą kursowały najczęściej w piątek i sobotę - mówi Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Są dodatkowe linie i pojazdy. 1 listopada, czyli w piątek, pojazdy komunikacji miejskiej przy Cmentarzu Centralnym powinny pojawiać się co około 3 minuty. Czas taki, który pozwoli, jakoś tak względnie i komfortowo dojechać do cmentarzy - mówi Reszczyński.Dodatkowa komunikacja miejska uruchomiona zostanie już od godziny 7.00 rano. Będzie to między innymi tramwaj D15 kursujący z Dworca Niebuszewo przez Bramę Portową w kierunku Gumieniec.Dodatkowe autobusy zmienią nieco swoje trasy. I tak na przystanek Karola Miarki skierowane zostaną autobusy D75 - jadące od pętli Osiedle Kaliny, D80 - kursujące od strony pętli Ludowa, czy też D07 - dowożące pasażerów z Polic przez ulicę Przyjaciół Żołnierza.Od strony ulicy Dworskiej pojawią się w piątek linie D53 i D60, przy Cmentarzu Zachodnim linia D62, a na prawobrzeżu linia D97. Wszystkie dodatkowe autobusy kursować będą tylko do godziny 18.00.O bezpieczeństwo podróżujących zadba 160 pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiej w Szczecinie. Będą stacjonowali w tak zwanych punktach informacyjnych - dodaje Reszczyński.- Będą informowali mieszkańców i przyjezdnych o wszystkich zmianach w komunikacji miejskiej, a także będą dbali o bezpieczeństwo odwiedzających cmentarze. Ponieważ ludzi jest sporo, ruch jest duży i będą pomagali jakby na przystankach - mówi Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.Punkty informacyjne będą działały przy I, II, III, IV Bramach Cmentarza Centralnego, a ponadto na pl. Kościuszki i pętlach na Ludowej i Gumieńcach