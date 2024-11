Oszukany metodą "na pracownika banku". Stracił blisko 200 tys. zł

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

185 tysięcy złotych stracił mieszkaniec Kalisza Pomorskiego. Został oszukany metodą "na pracownika banku".

Sprawca wprowadził mężczyznę w błąd co do możliwości utraty swoich środków finansowych i przekonał go o konieczności wypłaty pieniędzy z rachunku i wpłaceniu ich na wskazane przez oszusta konto bankowe.



Policjanci przypominają i ostrzegają. Zawsze bądźmy czujni i miejmy się na baczności zwłaszcza, gdy chodzi o nasze pieniądze i dane wrażliwe.