Zaczarowali szczecińską publiczność, teraz czas na internet [WIDEO]

Ponad 12 tysięcy wyświetleń w niespełna tydzień zebrał klip, który zespół Organek nagrał wraz z Chórem Politechniki Morskiej w Szczecinie. To coś dla miłośników regat...

To coś dla miłośników regat i zlotu wielkich żaglowców... Podczas minionej sierpniowej imprezy w Szczecinie, artyści, czyli zespół Organek i chórzyści wystąpili na jednej scenie u stóp Wałów Chrobrego.Dzięki klipowi do utworu "Samoloty" przypomnimy sobie finał regat, bo to muzyczny wideoreportaż z tej imprezy.Na wideo są ujęcia rejsu Odrą wśród jednostek, które cumują przy nabrzeżach, widać też mieszkańców i turystów, którzy odwiedzili Łasztownię czy Wały Chrobrego.Chór nawiązał współpracę z Organkiem podczas projektu "Wspólne brzmienia". Zaczęło się od koncertu w filharmonii, którego zwieńczeniem była trasa koncertowa, a to jeszcze nie koniec ich wspólnej przygody...