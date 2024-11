Szczecińskie Dźwięki Niepodległości... Niezwykły koncert w Teatrze Letnim

"Rozkwitały pąki białych róż", "Przybyli ułani pod okienko", czy "Marsz Pierwszej Brygady" - między innymi takie pieśni patriotyczne będzie można zaśpiewać wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie.

Koncert z okazji Święta Niepodległości odbędzie się w niedzielę w Teatrze Letnim.



- Wszystkich mieszkańców Szczecina i regionu serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy koncert, bo nie można lepiej świętować Święta Niepodległości, jak wspólnie właśnie gromadzą się, śpiewając pieśni patriotyczne, podziwiając polskie tańce narodowe czy regionalne. Będzie też niebywała okazja zatańczyć wspólnie z nami wszystkimi poloneza. Można zabrać ze sobą ciepłą herbatkę. Śpiewniki będą rozdawane, więc zapraszamy i zachęcamy do wspólnego świętowania - podkreśla Krzysztof Kamiński, dyrektor muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie.



- Jest to też dobra okazja, żeby spędzić czas z rodziną albo z przyjaciółmi - zapewnia Ewa Mospinek z Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie.



Na scenie pojawi się 70-osobowy chór i kwartet Ocean Dźwięku, pod dyrekcją Diany Domagały-Rowińskiej oraz chór "Res Musica" z Gryfina, pod dyrekcją Niny Salamon-Franczuk.



- Artyści czekają na mieszkańców - dodaje Kamiński: - Warto zachęcić mieszkańców Szczecina i całego regionu do wspólnego śpiewania pięknych pieśni patriotycznych. Jest to historia zaklęta w nutach... Nie ma chyba lepszego sposobu, jak wspólnie z rodziną przybyć i świętować dzień odzyskania niepodległości. W repertuarze mamy taką piękną pieśń, którą myślę, że za chwilę dla państwa specjalnie wykonamy. Jest to utwór pt. "Co to jest niepodległość?"



Początek koncertu "Szczecińskie Dźwięki Niepodległości" już w południe. Wstęp jest bezpłatny.