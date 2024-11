Świętujemy na pl. Solidarności [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do godz. 16 można odwiedzać Centrum Dialogu Przełomy - tam z okazji Święta Niepodległości prezentują się rekonstruktorzy, kawaleria konna i zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci.

- Tak, gdzie się zjawimy z końmi "kradniemy show". Nasze konie są od wielu lat przyzwyczajone do takich uroczystości; lubią pieszczoty, lubią być głaskane... - przyznał Piotr Nowiński, prezes Klubu Kawaleryjskiego im. 12. Pułku Ułanów Podolskich.- Od kilku godzin czujemy się pod oblężeniem, ale dajemy radę. Jest to bardzo sympatyczne - dodał Marcin Nowakowski ze Stowarzyszenia Zachód 1944.- Jest bardzo fajnie, każdego roku staramy się obchodzić to święto razem, rodzinnie - mówił jeden z uczestników imprezy.Warsztaty odbywają się na piętrze -1, a kawalerię i rekonstruktorów spotkać można przed muzeum na pl. Solidarności.