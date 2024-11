Eksperci Radia Szczecin o cenach nieruchomości

Fot. pixabay.com / Sephelonor (CC0 domena publiczna)

Ceny nieruchomości w Szczecinie od początku roku wzrosły o 8 proc. a średnia cena transakcyjna przekroczyła 12 tys. zł za metr kwadratowy na rynku pierwotnym.

W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście dyskutowali na temat czynników wpływających na ceny nieruchomości, a także przyszłości budownictwa w Polsce.



Analitycy Narodowego Banku Polskiego prognozują stabilizację cen nieruchomości w ciągu następnych paru miesięcy - mówi założyciel AssetHome Michał Wąsik: - Jest to dobra okazja do zakupów. Nasi klienci mogą wynegocjować rabaty czy indywidualny harmonogram spłat. Stabilizacja cen mieszkań będzie według mojej opinii - i też wielu znanych ekonomistów - do momentu obniżki stóp procentowych.



Rynek nieruchomości jest branżą, w której marża inwestora może przynieść zerowy zysk, a nawet stratę - mówi założyciel Trzaskoma Development Patryk Trzaskoma.



- Trzeba założyć sobie jakiś pewny bufor na wypadek złej koniunktury, żeby to ryzyko po prostu zminimalizować. Każdy chce jak najwięcej zarobić. Oczywiście, my staramy się dopasować tak cenę - a finalnie z tego też wynika marża - żeby ten produkt był dostępny dla klientów... - dodaje Trzaskoma.



Według danych Polskiego Instytuty Ekonomicznego, prawie 90 proc. polskich gospodarstw domowych zajmuje mieszkanie własnościowe. W krajach Unii Europejskiej średnia wynosi poniżej 70 proc.