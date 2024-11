Rekordowy budżet Kołobrzegu

Wśród największych inwestycji jest zagospodarowanie bulwarów bo obu brzegach Parsęty. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Wśród największych inwestycji jest kompleksowy remont hali Milenium. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Miasto zaprezentowało plan wydatków na przyszły rok. Budżet Kołobrzegu ma wynieść w 2025 roku 647 milionów złotych.

Prezydent miasta Anna Mieczkowska zaznacza, że aż 188 milionów chce przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne.



- To, co cechuje ten budżet, to że są to naprawdę duże, wieloletnie inwestycje, na które mamy już przygotowane dokumentacje i na większość z nich mamy zaplanowane źródła zewnętrzne - powiedziała Mieczkowska.



Wśród największych inwestycji jest zagospodarowanie bulwarów bo obu brzegach Parsęty, ale także kompleksowy remont hali Milenium. W przyszłym roku ma w końcu rozpocząć się także budowa nowego schroniska dla zwierząt. Miasto nie rezygnuje również z programów profilaktyki zdrowotnej. Rekordowo, bo powyżej 517 milionów kształtować się mają również dochody miasta. Daje to planowany deficyt na poziomie 131 mln zł, co miasto planuje pokryć z nadwyżek z lat poprzednich oraz preferencyjnych pożyczek na inwestycje.



Projekt budżetu musi jeszcze zatwierdzić Rada Miasta.