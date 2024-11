Słuchacze współtworzyli audiobooka. Spotkanie autorskie "Pogodny na tropie" w S1 [WIDEO, ZDJĘCIA]

W siedzibie Radia Szczecin spotkali się wszyscy autorzy "Pogodnego na Tropie". To audiobook napisany przez Leszka Hermana, Marka Stelara i Przemysława Kowalewskiego we współpracy ze słuchaczami Radia Szczecin.

Co tydzień słuchacze wysyłali swoje pomysły, a szczecińscy autorzy na ich podstawie na bieżąco tworzyli kolejne części historii. W czwartek w studiu S1 Radia Szczecin odbyło się spotkanie autorskie.- Podobało mi się. Śmieszne było. Ja byłam niesamowicie zaskoczona, ale w sumie współtworzyłam tę historię razem z moją córką, bo to tak naprawdę był jej pomysł. Jesteśmy fankami szczecińskich autorów, fankami kryminałów - mówią córka i mama.- Żeby to nie było tak dziwnie jak Einstein czy któryś z naukowców siedziałem w wannie, ja to pierwszy raz usłyszałem. Jak wyszedłem z tej wanny, to panom podrzuciłem trzy scenariusze. Z uśmiechem na ustach słuchałem każdego kolejnego odcinka - dodaje kolejny słuchacz-współautor.- W końcu coś się dzieje w tym Szczecinie i chciałabym, żeby dalej się działo, żeby tacy ludzie nietypowi na bieżąco pisali. Najgorsze jest to, że ja nie znam zakończenia, bo go dzisiaj nie słyszałam. Także nawet nie wiem, jak się skończył - przyznaje kolejna współautorka audiobooka.Audiobook opowiada historię detektywa Sebastiana Pogodnego i jego Kota Turkucia. W całości posłuchać go można na naszej stronie internetowej oraz na platformie Spotify.