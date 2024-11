Kołobrzeg jednak z Jarmarkiem, ale w nowej lokalizacji

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg jednak ze świątecznym jarmarkiem. Nowością będzie jednak jego lokalizacja.

Po tym, jak miejscy urzędnicy zdecydowali, że w tym roku nie zorganizują jarmarku przed ratuszem okazało się, że Kołobrzeg nie pozostanie jednak bez świątecznego wydarzenia. Jarmark odbędzie się na terenach przy porcie jachtowym. To miejsce wydzierżawił jeden z przedsiębiorców, który zorganizuje wydarzenie.



Kamil Barwinek z Zarządu Portu Morskiego podkreśla, że umowa dotycząca organizacji wydarzenia jasno określa to, co znajdzie się na jarmarku.



- Stoiska z ozdobami świątecznymi, z grzańcem, pierogami, serami owczymi, piernikami, ciastem domowym, swojskim jadłem, potrawami wigilijnymi. Ale oprócz tego będą codzienne animacje, konkursy, zabawy, spotkanie ze świętym mikołajem, a także karuzela - wylicza Barwinek.



Co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy? - Będzie lepszy, bo port ma taki swój urok. - Podobały mi się te wystawy, gdzie były zabawki świąteczne czy ozdoby.



Jarmark rozpocznie się już 30 listopada i potrwa do 8 grudnia.