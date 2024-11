Obniża się poziom szczecińskiego jeziora

Odsłonięty pomost i coraz szersza plaża - w jeziorze Głębokim w Szczecinie z roku na rok obniża się poziom wody.

Na początku tego roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji przepompował z rzeki Gunicy 200 tysięcy metrów sześciennych wody. Takie działanie podniosło poziom wody o 45 cm, ale efekt był tylko chwilowy - obecnie stan wody w Głębokim jest niższy o 40 cm niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.Dlaczego woda nie jest pompowana z Gunicy? - Na ten moment stan Gunicy nie pozwala nam na to, żeby tej wody dolać. Natomiast jak tylko będzie taka możliwość, myślę, że to będzie na przełomie roku, czy pewnie na początku roku, jak te intensywne deszcze jesienne nam zasilą trochę te zbiorniki, to na pewno tę wodę będziemy z powrotem dolewać - tłumaczy Hanna Pieczyńska ze szczecińskiego ZWiK-u.- Przepompowywanie wody z Gunicy miało być rozwiązaniem tymczasowym, a prowadzone jest od 1997 roku - dodaje dr Robert Mańko, hydrotechnik z ZUT-u. - Niestety nie słyszymy o innych rozwiązaniach. Trzeba by było zastosować takie rozwiązanie, żeby spróbować w jakiś sposób może retencjonować wody z Gunicy i później ewentualnie tą nadwyżkę z retencji przerzucać do jeziora.Problem niskiego poziomu wody w Głębokim zostanie poruszony na najbliższym zebraniu komisji ds. gospodarki komunalnej, które zaplanowano na dwudziestego listopada.