Rozmawiają o problemach licealistów. "Mogą wyrazić opinię bez poczucia, że ktoś ich ocenia" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O stresie, wsparciu rówieśniczym, smartfonach i ocenach - rozmawiają szczecińscy licealiści podczas konferencji "Mam głos" w hali Netto Arena w Szczecinie.

W ramach III Tygodnia Praw Dziecka nastolatkowie po raz pierwszy biorą udział w warsztatach z zakresu psychologii, prawa i edukacji.



- Naprawdę tutaj widać, że wiele osób chce zmiany. Mogą wyrazić swoją opinię bez żadnego takiego poczucia, że ktoś ich ocenia. - Fajnie było. Każdy się wypowiadał, jakie ma opinie na różne tematy w szkole. - Bardzo nam się podoba. - Można poznać po pierwsze wiele osób, które na przykład mogą nam pomóc. Możemy się jeszcze dowiedzieć na temat naszych praw. - Ja akurat jestem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że jak ktoś szuka jakiś usprawiedliwień, to szuka ich dlatego, bo nie jest w stanie sobie oceny po prostu poprawić. Wiem, bo sam tak robię - mówią młodzi uczestnicy.



- Młodzież naprawdę się otwiera, dyskutuje, dzieli oczywiście też swoimi doświadczeniami. Ale tu nie chodzi o to, żeby narzekać, tylko szukać rozwiązań, jakiś pomysłów. A my tu jesteśmy i dorośli też przyjdą na tę dyskusję zwieńczającą te warsztaty, po to, żeby tego głosu wysłuchać, ale też nawzajem rozmawiać - mówi dr Barbara Chojnacka, Instytut Pedagogiki.



W konferencji bierze udział ponad stu licealistów ze szczecińskich szkół. Warsztaty trwają do godziny 16.30.