Kuszyńska: osoby z zespołem Downa też mają marzenia

Wczesna rehabilitacja pozwala dzieciom z zespołem Downa na dużo lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie, dziś nikogo nie dziwią już takie dzieci w tzw. zwykłych szkołach - przekonywała w "Rozmowie pod krawatem" Marzanna Kuszyńska z Koła Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.

Koło w tym roku obchodzi swoje 20-lecie istnienia, a zostało założone przez rodziców. Przez te lata zmieniło się wiele, głównie jeśli chodzi o postrzeganie dzieci z zespołem Downa. Rodzice już nie wstydzą się wychodzić z nimi z domu.- Ja nie wiem czy ktoś teraz ma jakieś wątpliwości z tym, żeby iść do restauracji ze swoim dzieckiem z zespołem Downa. Natomiast pamiętam te nasze początki, obawy, kiedy wychodziliśmy z tym naszym maluchami do restauracji, kawiarni, teatru i to było coś zupełnie nowego - mówiła Kuszyńska.Mamę już 21-letniego Łukasza zapytaliśmy także o to, czy wśród młodzieży i dorosłych z zespołem Downa zdarzają się pary.- Miłością mojego syna jest Ola. Oni oczywiście marzą, mówią o tym, że chcą założyć rodzinę, że chcą mieszkać samodzielnie, pracować. I to jest bardzo trudne dla rodzica, kiedy słyszy i ma świadomość, że to się nie stanie - mówiła Kuszyńska.Z Marzanną Kuszyńską z Koła Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” TPD rozmawialiśmy także o badaniach prenatalnych, o obchodach 20-lecia Koła, które w sobotę odbędą się w Galaxy, a także o tym jaki wpływ na postrzeganie osób z zespołem Downa ma popkultura - od Corky'ego w "Dzień za dniem", przez Maćka z "Klanu", po ostatni serial Matki Pingwinów.Całą rozmowę można wysłuchać i obejrzeći radiowym Facebooku. Powtórka całości na antenie o północy.Poprosimy go, by pierwszy raz publicznie odniósł się do zamieszania wokół rozbudowy Muzeum Narodowego i Teatru Współczesnego.