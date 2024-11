Europejski Tydzień Testowania [ZDJĘCIA]

W ramach akcji w prawie 30 punktach w całej Polsce można bezpłatnie przebadać się na obecność wirusa HIV, HCV a także bakterii kiły.

Szczeciński Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny przy ulicy Broniewskiego 2 biorący udział w wydarzeniu wykonuje testy za darmo przez cały rok w ramach działania Stowarzyszenia DADU.- Wielu ludzi się wstydzi tego tematu. Ale ja skorzystałam, choć nie jestem w grupie ryzyka, ale jednak... - mówiła jedna z przetestowanych kobiet.- Mam świadomość, że z wiekiem ta świadomość jest większa, że młodzi coraz chętniej chodzą się badać i chcą być świadomi - dodał napotkany przy Broniewskiego szczecinianin.- Dla nas jest to ciągle za mało, że ludzie się testują. To musi być ich świadoma decyzja, ich wiedza, a nie wszyscy taką wiedzę posiadają. W tym roku rozpoznaliśmy 31 zakażeń HiV, 51 kiły, 10 HCV - wirusowego zapalenia wątroby typu C... Zachęcamy te osoby poprzez Europejskie Tygodnie Testowania - one są dwukrotnie w ciągu roku - powiedziała Małgorzata Małgorzata Kłys-Rachwalska ze Stowarzyszenia DADU.Europejski tydzień testowania trwa do 25 listopada.