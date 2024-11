Kapsuła dla przyszłych pokoleń umieszczona na wieży kościoła w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kopia historycznego aktu, list do przyszłych pokoleń i lokalna gazeta zostały umieszczone w kapsułach czasu w Dąbiu.

Kończy się remont wieży kościoła z trzynastego wieku, na dachu u podstawy krzyża została umieszczona stara kapsuła z kopią historycznego aktu i nowa z pamiątkami dla przyszłych pokoleń.



Dokument z połowy dziewiętnastego wieku odkryty został latem w wieży. Jego treść zawiera informacje na tematy społeczno-gospodarcze z rejonów dawnego Altdam, czyli niemieckiego Dąbia. Kopia, która trafi do kapsuły została wykonana metodą, dzięki której przetrwa wieki - informuje miejski konserwator zabytków Michał Dębowski.

To jest takie tworzywo, które jest całkowicie odporne na wodę, na grzyby, na nasłonecznienie. Można je gnieść, brudzić. Nic się z tym nie stanie. Dzisiaj żadną lepszą technologią nie funkcjonujemy - mówi Dębowski.



Co jeszcze znajdzie się w kapsułach - wymienia proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dąbiu ks. Kazimierz Piasecki.



- Natomiast w drugie kapsule jest dokument z tegorocznego remontu i gazeta Panorama 7, gdzie są informacje o Dąbiu - dodaje ks. Piasecki.



Oryginał dokumentu z 1865 roku trafił do zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie.