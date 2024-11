Mężczyźni, badajcie się. Promocja profilaktyki raka jąder i prostaty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 300 uczestników wzięło udział w 7. edycji "Biegu Z Wąsem". Sportowa rywalizacja, promująca profilaktykę raka jąder i prostaty wśród mężczyzn, odbyła się w szczecińskim Parku Kasprowicza.

- Zapuszczane od kilku tygodni, specjalnie na ten bieg - mówi humorystycznie kobieta, która dokleiła sobie wąsa.



- Regularnie trenuję, więc nie musiałem się specjalnie przygotowywać. Biegam codziennie - dodaje kolejny uczestnik.



- Badajcie się raz w roku, albo częściej - apeluje kobieta.



- Bierzemy udział w "Biegu z Wąsem" - dodaje Michał Szostak, kapitan zespołu Kaskada Rugby Szczecin. - Cieszymy się tym listopadowym świętem przez cały miesiąc mówiąc o profilaktyce, biorąc udział w badaniach i biegu. Na pewno będzie jakaś rywalizacja, jak to u sportowców, ale nie nastawiamy się na wyniki, ale na udział i dobrą zabawę.



Organizator wydarzenia Fizjo Klub Piotr Grudziecki podkreśla, że bieg jest po to, żeby mówić o promocji zdrowia. - Wydarzenie to bieg na dystansie 5 kilometrów. To siódma edycja. W listopadzie mamy Movember, czyli akcję propagującą męskie zdrowie - zaznacza Grudziecki.



Nowotwór prostaty, co roku, diagnozowany jest u dwudziestu tysięcy mężczyzn w Polsce.