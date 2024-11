Polsko-niemiecka rywalizacja na lodzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Młodzi hokeiści ze Szczecina rywalizowali w niedzielę w międzynarodowym turnieju hokeja "Melissa-Cup". Dzieci w wieku od 6 do 11 lat swoje mecze rozgrywały na lodowisku przy ulicy Botanicznej w Szczecinie.

- To rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa - mówią zawodnicy Szczecin Northstars, gospodarza turnieju. - Graliśmy o puchar. Było bardzo fajnie. Cała drużyna umiała ze sobą współpracować i pomagać sobie. Lubię rywalizację. Jak jest zgrana drużyna, to jest fajny mecz. Jak się wygrywa, to ma się satysfakcję z tego.



- To nadal chyba mało znany sport - mówi Marta Tatkowska-Dolinna z Fundacji Northstars Szczecin, klub hokejowy. - Staramy się, żeby hokej był popularny, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Zorganizowaliśmy turniej, gdzie dzieci mogą pograć, pobawić się, zdobyć doświadczenie.



Na lodzie rywalizowało około 60 osób. Wygrała drużyna z niemieckiego Rostocku - drugie miejsce przypadło drużynie Szczecin Northstars.