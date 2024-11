Poseł PiS: nie lekceważymy żadnego kandydata

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Za nami wyjątkowo gorący weekend w polityce... W sobotę Platforma Obywatelska ogłosiła, że ich kandydatem na prezydenta będzie Rafał Trzaskowski, a w niedzielę PiS przedstawiło Karola Nawrockiego jako kandydata niezależnego z poparciem partii.

Wcześniej na karuzeli nazwisk pojawiał się Zbigniew Bogucki, który był dziś gościem "Rozmów pod Krawatem".



Poseł PiS-u, zapytany przez prowadzącego audycję, czy wypadnięcie z gry bolało, zapewnił, że ambicje i sympatie nie mają znaczenia, bo liczy się Polska i wygrana w drugiej turze wyborów. Dodał, że sam fakt, że jego nazwisko pojawiało się na tej karuzeli nazwisk potencjalnych kandydatów jest dużym wyróżnieniem.



Zbigniew Bogucki - co zrozumiałe - wypowiadał się bardzo pozytywnie o Karolu Nawrockim i nie szczędził słów krytyki wobec Rafała Trzaskowskiego.



- Nikogo nie lekceważmy, my nie mamy takiej maniery jak Platforma Obywatelska, żeby lekceważyć kandydatów. Oni zlekceważyli pana prezydenta Dudę, wtedy kiedy był kandydatem i przegrali te wybory. My do każdego podchodzimy z odpowiednim szacunkiem, w tym znaczeniu, że jest to zawsze wymagający przeciwnik - podkreślił Bogucki.



Poseł PiS-u zapytany o swoje stanowisko w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, podkreślił, że jest zdecydowanie przeciwny. - To jest próba tak naprawdę zablokowania inwestycji, jaką jest Odrzańska Droga Wodna. A także próba zablokowania inwestycji jaką jest Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu, bez żeglownej Odry i możliwości przeprowadzania tam inwestycji. Te możliwości gospodarcze zostaną tam przekreślone - przekonywał Bogucki.



Zbigniew Bogucki na antenie wypowiedział się także na temat wymazania jego inicjałów z herbu nad wejściem do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz m.in. o zablokowanej subwencji dla PiS-u.



