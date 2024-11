To nowy turystyczny hit w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Z dala od kiosków z pamiątkami i gastronomii, ale wciąż w nadmorskiej dzielnicy.

W Świnoujściu powstała leśna promenada, która - choć zupełnie nowa i różniąca się od istniejących - stała się hitem wśród wczasowiczów i kuracjuszy.



800-metrowa droga między drzewami, wypoczywającym w Świnoujściu przypadła do gustu.



- Pięknie, jest co podziwiać... - Jest, gdzie pochodzić teraz. - Super jest to zrobione, jeszcze 2 lata nie było tej drogi. Miło się tu teraz spędza czas - podkreślają turyści.



O znaczeniu inwestycji opowiada Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu: - Turystów w Świnoujściu jest spory, nie tylko w wakacje, dlatego im więcej miejsc do spacerowania, tym lepiej... Nowa promenada jest położona wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej, jest w większości wybudowana z materiałów kompozytowych, imitujących drewno.



Koszt inwestycji, to ponad 5 mln zł. 98 proc. środków pochodzi z rządowego dofinansowania.