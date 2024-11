Zakończyła się rozbudowa kołobrzeskiego żłobka "Krasnal" [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Już w nowym roku żłobek "Krasnal" w Kołobrzegu przyjmie kolejne dzieci w nowym obiekcie.

Dotychczas jedyny w mieście publiczny żłobek mógł przyjąć 123 dzieci. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że problem z miejscami zostanie rozwiązany dzięki dobudowie drugiego skrzydła o kubaturze 1000 metrów kwadratowych.



- Mamy przygotowane miejsce w czterech grupach dla 96 dzieci - mówi Mieczkowska.



Rozpoczął się już nabór do nowych grup, a Ilona Grędas-Wójtowicz, wiceprezydent do spraw społecznych zaznacza, że zmienił się regulamin dotyczący przyjęcia dzieci do placówki.



- Nasze kryteria były bardzo wysokie, a mianowicie dotyczyły tylko i wyłącznie osób pracujących, jako priorytetowo. Dzisiaj tego kryterium nie ma - mówi Grędas-Wójtowicz.



Rozbudowa żłobka kosztowała 17,5 mln zł. Blisko 12 milionów miasto pozyskało z budżetu państwa.