Drawsko Pomorskie rozpocznie swój jarmark

Miasta "stroją się" na Święta Bożego Narodzenia i zachęcają do odwiedzania świątecznych jarmarków oraz kiermaszów. Taki jarmark rozpoczyna się dziś w Drawsku Pomorskim.

Jak powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin dyrektor Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim Aneta Olszacka, to będzie okazja, by spotkać się i poczuć klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia:



- Kiermasz będzie dwudniowy, a sam kiermasz poprzedzi rozświetlenie choinki i przemarsz główną ulicą miasta do Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że dzieci razem z rodzicami wezmą udział w tej Paradzie Mikołajów. Nie zabraknie oczywiście programu mikołajkowego. Wspaniałym miasteczkiem przy Centrum Kultury i przy szkole podstawowej - mówi Olszacka.



Jarmark Bożonarodzeniowy w Drawsku Pomorskim rozpocznie się o 16.15 rozświetleniem choinki na placu Leopolda Kuczerawego. Jeszcze jutro przy Ośrodku Kultury będzie można też zrobić zakupy w świątecznych kramach.



Dziś między 12.00 a 18.00 można też odwiedzić Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Miejskim w Złocieńcu, a w niedzielę między 13.00 a 19.00 na placu Wolności w Wałczu. A Piła inauguruje Jarmark Bożonarodzeniowy w najbliższy czwartek.