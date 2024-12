Trudny mecz szczypiornistek Pogoni na zakończenie gry w tym roku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Piłkarki ręczne SPR Pogoni rozegrają dziś ostatni w tym roku mecz w Lidze Centralnej. Szczecinianki na Górnym Śląsku zmierzą się z MTS-em Żory w 8 kolejce rozgrywek.

Rywal ekipy trenerki Alicji Ślęzak zajmuje 3 miejsce w tabeli i jest faworytem tego spotkania. Kapitan Portowej Siódemki - Monika Koprowska - zapewnia jednak, że zawodniczki Pogoni postarają się o niespodziankę.



- Na pewno będzie to trudny przeciwnik. Natomiast wygrałyśmy w Olkuszu i grały mecz z

Kielcami, który przegrały jedną bramką. Więc jeśli przegrywają, to wiemy, że my też możemy powalczyć, dlaczego nie? Wierzymy w siebie, wierzymy w swoje umiejętności. Myślę, że z każdym możemy powalczyć - mówi Koprowska.



Dzisiejszy mecz szczypiornistek MTS-u z SPR Pogonią Szczecin rozpocznie się o godzinie 17.00 w Żorach.



Edycja tekstu: Kacper Narodzonek