Nadchodzi kołobrzeska wigilia (w nowej formule)

Trwają przygotowania do największej kołobrzeskiej kolacji wigilijnej. W tym roku wydarzenie nieco zmieni formułę. Jak teraz ma wyglądać świąteczne spotkanie?



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Będzie to 10. edycja wydarzenia dotychczas organizowanego jako Wigilia dla Samotnych. Kamil Barwinek, koordynator akcji zapowiada, że cała inicjatywa zostaje rozszerzona i staje się po prostu miejskim spotkaniem wigilijnym.- Nie jest to - jak było do tej pory - Wigilia dla Samotnych dedykowana osobom starszym, samotnym, w trudnej sytuacji życiowej, których oczywiście zapraszamy, ale zapraszamy wszystkich mieszkańców Kołobrzegu. Każdy, kto czuje, by ten szczególny dzień, szczególny czas spędzić we wspólnym, rodzinnym gronie: zapraszamy! - mówił Barwinek.Zakończono już zbiórkę darów, z których powstanie 12 tradycyjnych potraw. Przygotują je samodzielnie wolontariusze od lat wspierający akcję.Wszystko ma być gotowe dokładnie 24 grudnia o godz. 15 w hali Milenium. Organizatorzy zapowiadają, że będą mogli przyjąć nawet 400 osób.