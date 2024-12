Ucieczka ulicami Stargardu. Kierowca miał 2,5 promila alkoholu

Funkcjonariusze stargardzkiej drogówki dostali zgłoszenie o agresywnej jeździe jednego z kierowców, który zajeżdżał drogę innym uczestnikom ruchu. Uszkodził też jeden z zaparkowanych pojazdów.

Edycja tekstu: Michał Król

Podczas interwencji policjantów mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg. Mimo sygnałów kierowca zignorował służby i kontynuował ucieczkę. W złapaniu stargardzianina pomogła blokada policyjna.Okazało się, że kierowca był kompletnie pijany. We krwi miał 2,5 promila alkoholu. Trafił do policyjnej celi.