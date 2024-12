Urodzinowy koncert i gratka dla miłośników muzyki barokowej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To była prawdziwa gratka dla miłośników muzyki barokowej. W Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbył się koncert muzyki dawnej zorganizowany z okazji 25-lecia istnienia zespołu Consortium Sedinum.

Wśród granych utworów pojawiły się dzieła m.in. Antonio Vivaldiego, Michela Corrette, a także Johanna Christopha Peza.



- To czas przedświąteczny i nasze myśli biegną trochę w stronę spraw metafizycznych, zastanawiamy się nad sensem świata, a taka muzyka temu sprzyja - mówi jeden z widzów.



- Muzyka bardzo emocjonalna i myślę, że słuchanie tej muzyki wyciąga troszeczkę nas z codzienności i myślę, że to jest jakiś rodzaj misterium - dodaje inna słuchaczka.



- To spotkanie z Consortium Sedinum, czyli zespołem, który ma 25-lecie istnienia, w którym grają właściwie soliści, wirtuozi - mówi Paweł Osuchowski z Fundacji Akademii Muzyki Dawnej. - To nie jest orkiestra. Tu rzeczywiście szczegół się liczy. Detal się liczy. To zespół barokowy, kameralny.



Następny jubileuszowy koncert zespołu w niedzielę w Przelewicach.