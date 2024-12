"Rozmowa pod krawatem" RS - co z Pogonią, co ze Współczesnym?

Trwają zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Pogoni Szczecin – przyznał w "Rozmowie pod krawatem" Piotr Krzystek.

- To wymaga rozmów i dyskusji oraz pewnej wizji Pogoni. Ta wizja u potencjalnego nabywcy jest jak najbardziej pozytywna; chce wzmacniać klub. Chce też lokować swoje aktywności w Szczecinie i w Polsce - przyznał.



Prezydent Szczecina już spotkał się z potencjalnym inwestorem z Kanady. Przyznaje, że wrażenia po spotkaniu ma pozytywne; jest ostrożnym optymistą i dziś trzyma kciuki.W audycji pojawiły się też wątki kulturalne. Redaktor Sebastian Wierciak pytał prezydenta o ostateczne ustalenia w sprawie nowej siedziby Teatru Współczesnego.Przyznał, że wybudowanie osobnej siedziby np. na Łasztowni to koszt rzędu 300 mln zł, dlatego bardziej realna wydaje się rozbudowa Muzeum Narodowego we współpracy z marszałkiem i z unijnymi dotacjami. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.- Zobaczymy, co wyjdzie z tej dyskusji, powinniśmy podjąć decyzję w najbliższym czasie, bo czasu na budowę nie ma za dużo. Myślę, że będzie to styczeń, mam nadzieję, że wszystkie obiektywne warunki, które trzeba uwzględnić będą przemyślane i będziemy - z panem marszałkiem - podjąć decyzję - zapowiedział.Piotra Krzystka pytaliśmy także o budżet Szczecina, o plany inwestycyjne czy o to, dlaczego miasto jest dziś tak skromnie przystrojone i oświetlone na święta oraz kiedy wróci miejski Sylwester. Padło też sporo pytań od słuchaczy, które zadawaliście na naszym radiowym Facebooku.