Po raz szósty odbędzie się Wigilia na Placu Tobruckim

Przed nami szósta Wigilia na Placu Tobruckim. Zapraszają na nią wolontariusze ze "Szczecińskiego Tygodnia Ubogich. Spotkań przy zupie", którzy pomagają osobom w kryzysie bezdomności i potrzebującym.

A wspierać "Spotkania przy zupie" można też przez cały rok - wszystkie informacje znajdziecie na ich stronie na Facebooku





By Mikołaj miał czym obdarować zgromadzonych, potrzebne są paczki, a te możemy zapewnić my - o tym, co się przyda, opowiada jeden z wolontariuszy, Wojciech Maj.- Ciepła odzież typu bielizna, skarpety, czapka, rękawiczki, przygotowane jedzenie, które nie wymaga obróbki termicznej. Jakieś konserwy długo wytrzymujące warunki, pieczywo, na pewno będą się wszyscy cieszyli ze słodyczy, również z owoców typu mandarynki - mówi Maj.Można do tego dodać środki higieny osobistej, jak żel pod prysznic, czy kawę i herbatę. Całość umieszczamy w zwykłej reklamówce - ułatwi to organizatorom transport. Paczki są zbierane dziś i jutro od 17 do 18:30 i w czwartek od 17 do 18 w Manufakturze Dobra - wjazd od ul. Unisławy 3.W czwartek o 18:30 można przyjść na Wigilię na Placu na wspólne rozmowy i kolędowanie z duetem Jackpot.