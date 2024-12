Kolejna umowa z bankami na finansowanie Polimerów Police

Banki zgodziły się na wydłużenie finansowania projektu Polimery Police do 31 stycznia 2025 r. - poinformowała Grupa Azoty. Dodała, że do 30 stycznia zyskano też czas na wniesienie pożyczki wspierającej do Azotów Polyolefins w wysokości 105 mln euro.

Edycja tekstu: Michał Król

Zarząd Grupy Azoty poinformował, że 16 grudnia 2024 r. spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę zmieniającą, dotyczącą finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police". Strony uzgodniły w niej warunki obowiązywania umowy stabilizacyjnej w kolejnym okresie, tj. do 31 stycznia 2025 r. Uzgodniono również, że wniesienie przez Grupę Azoty oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Grupy Azoty Polyolefins do wartości maksymalnie 105 mln euro nastąpi nie później niż do 30 stycznia 2025 r.Instytucje udzielające finansowania Grupie Azoty na realizację projektu Polimery Police, z którymi podpisano umowę stabilizującą, to: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska.Nowa instalacja Grupy Azoty ma produkować rocznie 437 tysięcy ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Budżet projektu Polimery Police, jak wcześniej informowano, przekracza 7,2 mld zł.Kompleks Polimery Police obejmuje również Morski Terminal Gazowy - Gazoport z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji.Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.