Więcej policji na ulicach Kołobrzegu

Fot. Policja

Miejscowa komenda otrzymała wsparcie w postaci młodych funkcjonariuszy, którzy nad morzem odbywają adaptację zawodową.

Służbę w Kołobrzegu rozpoczęło sześcioro młodych policjantów. Pamela Borkowska, rzecznik kołobrzeskiej policji mówi, co czeka na nich w czasie pracy w Kołobrzegu.



- Będą mieli okazję poznać specyfikę służby patrolowej. Nauczą się również, jak przeprowadzać interwencje oraz jak postępować w nagłych sytuacjach, często pod wpływem stresu - mówi Borkowska.



Posterunkowi Damian Michalski i Olga Golak opowiadają, jak wygląda początek służby w policji. - Dbamy o bezpieczeństwo, patrolujemy ulice, skwery. Patrolujemy cały pas nadmorski, centrum. Podejmujemy interwencje własne, czyli jakieś tam wykroczenia, które ludzie popełniają - wymieniają posterunkowi.



Adaptacja zawodowa policjantów w Kołobrzegu potrwa do marca. Następnie młodzi funkcjonariusze powrócą do macierzystych jednostek w regionie.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski