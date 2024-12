Święty Mikołaj spełnił życzenia szczecińskich seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Swoje wymarzone prezenty w listach do Mikołaja zapisali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej.

Paczki, które przygotowali wolontariusze z całej Polski, do placówki przywiózł sam Święty.- W liście poprosiłam o laczki, o bluzeczkę ładną i o witaminki, które też są. - Jestem bardzo zadowolony i zdziwiony, bo ja tu jestem od niedawna i już taką pakę dużą dostałem. Co sobie zażyczyłem? Nawet nie pamiętam. - Na dole komuś nie będziemy wyciągać co tak jest. Troszeczkę byłam niegrzeczna. - Byłem gdzie indziej w ośrodku, w Niemczech, to niech się to schowa, tutaj jest oryginał - cieszyli się seniorzy.-Mikołaj dowiózł wszystkie prezenty, co do jednego. Z każdego listu, co sobie zażyczyli to dostają - powiedział Święty Mikołaj.W finale akcji "Zostań Świętym Mikołajem" prezent dostało prawie 300 podopiecznych szczecińskiego DPS. Organizatorką akcji jest szczecińska radna Zuzanna Jeleniewska.