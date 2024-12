Filipińczycy mają swój konsulat w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Business Club Szczecin odbyła się uroczystość ogłoszenia otwarcia konsulatu honorowego.

- Polska jako kraj jest bardzo atrakcyjna dla Filipińczyków, posiadamy rozbudowaną infrastrukturę naukową - mówił konsul honorowy Zbigniew Jagniątkowski. - Będziemy intensywnie wspierać naturalne relacje i potencjały, które łączą nasze kraje i mogą być fundamentem jeszcze bliższej współpracy. Istnieje rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Filipin w firmach na Wybrzeżu.



- To wielka przyjemność i wyróżnienie, że mogę być z Państwem podczas tej historycznej uroczystości oficjalnego otwarcia filipińskiego konsulatu w Szczecinie - podkreślała Leah M. Basinang-Ruiz, ambasador Republiki Filipin w Polsce.



- To jest dobre miejsce z kilku przyczyn - zaznaczał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Jesteśmy trochę podobni do Filipińczyków. Są gościnni, są przyjaźni i bardzo cenią sobie przyjaźń międzyludzką.



Polska i Filipiny nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne w roku 1973.



Konsulat Republiki Filipin w Szczecinie mieści się przy ul. Moniuszki 5/1.



