ZUT zmodernizuje swoje obiekty sportowe

Ponad 40 milionów złotych otrzymał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na rozbudowę ośrodka sportu Studium Wychowania Fizycznego.

Chodzi przede wszystkim o modernizację infrastruktury znajdującej się przy ulicy Tenisowej - mówi rzecznik szczecińskiego ZUT-u Emilia Kujawa.- W ramach inwestycji istniejąca hala sportowa przy ul. Tenisowej zostanie rozbudowana. Dobudowana zostanie sala do ćwiczeń fitness, siłownia, szatnie, sala konferencyjna i pomieszczenie integracyjne, saunarium z gabinetem masażu oraz zaplecze biurowe z magazynami - mówi Kujawa.W ramach planowanej inwestycji zagospodarowany zostanie także teren znajdujący się obok istniejącej już hali sportowej - dodaje Emilia Kujawa.- Powstaną boisko piłkarskie z trawy syntetycznej, czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal, o tyczce, wzwyż i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą. Zbudowana zostanie także trybuna zewnętrzna na 300 osób, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę - dodaje Kujawa.Ogłoszenie przetargu na rozbudowę ośrodka sportu Studium Wychowania Fizycznego szczecińskiego ZUT-u planowane jest na drugie półrocze przyszłego roku.