Wolontariusze przygotowują największą wigilię w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Trwają ostatnie przygotowania do największej wigilii w Kołobrzegu. Wolontariusze będą gotowi na przyjęcie ponad 300 osób.

To już 10 edycja wydarzenia organizowanego dotychczas jako Wigilia dla Samotnych. Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, że w tym roku formuła spotkania została rozszerzona.



- Dlatego, że docieramy nie tylko do osób starszych, samotnych, w trudnej sytuacji życiowej, ale zapraszamy po prostu mieszkańców Kołobrzegu, którzy chcą spędzić ten wyjątkowy dzień wspólnie w Hali Milenium - mówi Barwinek.



Trwa dekorowanie hali Milenium, w której odbędzie się spotkanie. Wolontariusze samodzielnie przygotowują również 12 tradycyjnych potraw.



- Najważniejszy smakołyk, bo to jest bigos na kolację, postny bigos, więcej niż 10 kilo. Zostały do robienia krokiety natomiast jutro gotujemy już pierogi, które zrobiliśmy około 2000. Prawie 1000 z grzybami i z kapustą i 1000 ruskich - mówi jedna z wolontariuszek.



Miejska wigilia w Kołobrzegu rozpocznie się 24. grudnia o godz. 15.