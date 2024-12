Pseudowolontariusze oszukują przed świętami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przed Bożym Narodzeniem detektywi otrzymują dużo sygnałów o kolejnych oszustwach metodami "na wnuczka" i "na policjanta". Okazuje się też, że dużym zagrożeniem, szczególnie dla seniorów są pseudowolontariusze.

Zamieszczają oni ogłoszenia w internecie lub nawet pukają do drzwi i pytają "czy nie pomóc w sprzątaniu lub zakupach" - mówi detektyw Małgorzata Marczulewska.



- Oszuści pod pozorem pomocy dostają się do mieszkań i weryfikują, czy dany senior ma odłożone pieniądze. Pośród setek wolontariuszy są niestety czarne owce - dodaje.



- Trzeba uważać, bo oszustów jest bardzo dużo. - Nie korzystam z takich usług, a tym bardziej nie wpuściłabym nieznajomej osoby do domu. Starszy człowiek potrzebuje pomocy, ale jak się uchronić przed oszustem? - Młodzi po prostu powinni edukować starszych. Oni są bardziej łatwowierni niż młodsi. - Świat się zrobił okropny, zawsze ktoś kombinuje jak tutaj zarobić. - Żeby rodzina przestrzegała, myślę, że to jest największe wsparcie.



W województwie zachodniopomorskim w ciągu ostanich miesięcy doszło do kilku wyłudzeń dużych kwot różnymi metodami m.in. na terenie powiatu polickiego wyłudzono 400 tysięcy złotych.