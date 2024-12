Wigilia i paczki dla potrzebujących w katedrze [ZDJĘCIA]

Świąteczne paczki trafiły do pięciuset potrzebujących osób z naszego województwa. Dary otrzymali podczas wigilii dla ubogich w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

- To dla dzieci to wszystko robimy i bierzemy, żeby miały. - Chciałbym dostać rower. - Autko na pilota i pistolet mały, taki zabawkowy. - Herbata, ciastka, chlebek, a to się przyda. - Niedługo nam się właśnie mały chłopczyk rodzi. Bardzo potrzebujemy takiej pomocy też, bo akurat jesteśmy bez pracy. - Trzeba pomagać ludziom, to się ceni. Ludzie tu nie tylko przyszli po paczki, ale też jest coś więcej, to chyba dzięki proboszczowi - mówili uczestnicy wieczerzy wigilijnej, z którymi rozmawiał reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki.Wigilia dla osób potrzebujących odbywa się w szczecińskiej katedrze co roku. W przygotowanie paczek angażują się także wolontariusze i darczyńcy.