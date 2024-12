Zwierzęta w komplecie, można świętować [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na szczecińskie prawobrzeże zawitała żywa szopka, przygotowana przez parafię pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W zagrodach przy ul. Srebrnej w Żydowcach pojawiły się m.in. alpaki i ogromne króliki.





Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Mimo że do oficjalnego otwarcia pozostało jeszcze kilka godzin, pierwsi mieszkańcy zdążyli już zapoznać się ze zwierzętami.- Przed chwilą przyszliśmy pooglądać - powiedział jeden z młodych odwiedzających szopkę.- Zaprzyjaźniliście się już z jakimiś zwierzakami? - pytał reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki.- Tak, z alpakami.- Chcą się zaprzyjaźnić?- Nie bardzo...- Szukaliśmy jakichś fajnych atrakcji, to bardzo fajny pomysł, że można zobaczyć zwierzaczki - mówiła inna mieszkanka.- Co roku dostarczam tu zwierzęta. Mamy tu trzy alpaki, kozy i owieczkę. Oswojone, można je pogłaskać. Myślę, że to największa szopka w Zachodniopomorskiem - mówił właściciel zwierząt Mariusz Stosio.Otwarcie żywej szopki nastąpi podczas mszy o godz. 21. Można podziwiać ją do piątku.