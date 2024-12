Na "dwunastkę" czeka rok pełen działań

Fot. 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie - st. szer. Piotr Pytel

Wzmożone działania na granicy i wzmocnienie Polskiego Kontyngentu w Libanie - to główne zadania przed jakimi staną w przyszłym roku żołnierze 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Najważniejsza dla nas będzie akcja "Bezpieczne Podlasie" na granicy polsko-białoruskiej - zapowiada oficer prasowy "dwunastki" mjr Błażej Łukaszewski.



- Aby dalej wspierać straż graniczną, ponieważ incydentów nie ubywa, cały czas imigranci próbują nielegalnie przedostać się do naszego kraju i jeżeli straż graniczna potrzebuje wsparcia wojska, to te wsparcie oczywiście otrzyma - tłumaczy Łukaszewski.



Major Błażej Łukaszewski zapowiada, że wiosną przyszłego roku żołnierze szczecińskiej "dwunastki" przeniosą się do Libanu.



- W rejonie Libanu te ryzyko jest znacznie większe, ale z drugiej strony dla żołnierzy jest to bardzo cenne doświadczenie - dodaje Łukaszewski.



Szczecińska "dwunastka" zastąpi w Libanie 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną.