O tym, jak Stettin zmieniał się w Szczecin - dziś wieczorem w Radiu Szczecin

Czerwony Ratusz. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

„Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty” - o książce Karoliny Ćwiek-Rogalskiej porozmawiamy dziś w wieczornym programie Radia Szczecin.

To opowieść o wielkiej historii, polityce, propagandzie, układach międzynarodowych, budowie pamięci, mitów i ich dekonstrukcji. A także o codziennych ludzkich wyborach, które należało podejmować w nowej powojennej rzeczywistości. Autorka w swojej książce szuka m.in. odpowiedzi na pytanie: dlaczego w rodzinnych opowieściach częściej pojawiają się historie wojenne, niż te dotyczące okresu powojennego.



- Bardzo często rozmówcy uważają, że te historie wojenne są ciekawsze. Dlaczego? Dlatego, że one też w pewien sposób są dużo bardziej obecne w naszej zbiorowej pamięci. Mają jakąś ramę, to znaczy mam jakąś ramę odniesień. Wiemy, co się wydarzyło, jesteśmy to w stanie zrozumieć. Natomiast jakby też opowieści często o przesiedleniach są zawieszone w takiej próżni - ludzie skądś jadą, dokądś jadą, nie wiadomo, kto to organizuje, właściwie przyjeżdżają i co się dzieje, zajmują jakiś dom i po prostu w nie mieszkają, więc do tego wszystkiego jakby potrzebowałam też tej ramy, którą mi dały po prostu bardzo długie studia nad tym tematem - mówi Ćwiek-Rogalska.



Audycja Joanny Skoniecznej - z udziałem Karoliny Ćwiek-Rogalskiej - na naszej antenie po godzinie 21.00.