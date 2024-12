Nie mógł pogodzić się z zakończeniem związku i wtargnął do mieszkania swojej byłej partnerki.





Na miejsce wezwani zostali szczecińscy policjanci. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 224 dni więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Trafił już do policyjnej izby zatrzymań. Stamtąd zostanie skierowany do zakładu karnego.