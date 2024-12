Rządowa pomoc dla Zakładów Chemicznych Police

Prawie 8 milionów złotych rządowej pomocy otrzymały Zakłady Chemiczne Police. To w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.” Prowadzi go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorstwom energochłonnym, które poniosły dodatkowe koszty wynikające z wysokich cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w pierwszym półroczu 2024 r. Pomocy firmom udziela Minister Rozwoju i Technologii, a NFOŚiGW jest operatorem programu.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Spółka Azoty poinformowała na platformie X, że grupa kapitałowa otrzymała w sumie ponad 44,2 mln złotych rekompensat.Jak podano, kwota wsparcia finansowego przyznanego Grupie Azoty S.A. wynosi blisko 7,3 mln zł, a rekompensaty otrzymały również - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (ponad 24,3 mln zł), Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (ponad 7,9 mln zł), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (blisko 3,4 mln zł) i Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. (ponad 1,3 mln zł).Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.NFOŚiGW od 22 listopada do 5 grudnia 2024 r. prowadził nabór wniosków w programie „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.”, przeznaczonym dla firm z sektora wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego. Budżet naboru wynosił niemal 943 mln zł.