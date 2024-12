Podopieczni OHP pójdą w kamasze?

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

W ramach porozumienia Ministerstwa Obrony Narodowej z Ochotniczym Hufcem Pracy - młodzież kształcąca się w placówkach będzie brała udział w wakacyjnych kursach przygotowania wojskowego.

Chętni, do służby w wojsku - uzyskają stosowną pomoc. W siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej można zdobyć atrakcyjny zawód - zachęca podsekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Stanisław Wziątek.



- Wojsko Polskie potrzebuje nowych żołnierzy, chcemy więc stwarzać szanse dla młodych ludzi. To są bez wątpienia szanse, które dotyczą zarówno przygotowania zawodowego, ale także dobrego wynagrodzenia - podkreśla Wziątek.



Dla wielu wychowanków OHP, kariera w wojsku może oznaczać stabilną i godną przyszłość - mówi Komendant Główny OHP Jerzy Budzyn: - Szeregowiec, który się zaciąga dostaje 6 tys. zł brutto, ma zakwaterowanie, wyżywienie, a to są rzeczy, które są nieprzeliczalne. Po prostu, dostaje on szansę w życiu...



Ochotniczy Hufiec Pracy został utworzony w 1958 roku, zrzesza około 30 tys. wychowanków. Hufce kształcą w zawodach takich jak fryzjer, mechanik, czy stolarz.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas