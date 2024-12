To był pracowity dzień dla fryzjerów [ZDJĘCIA]

Delikatne loki, warkocz holenderski, a także wydłużony bob - m.in. takie fryzury wybierają szczecinianki szykujące się na tegoroczną imprezę sylwestrową.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Wśród tegorocznych trendów zauważyć można nawiązania do lat 20. ubiegłego wieku - mówi stylistka fryzur Wioletta Sidoruk.- W tym roku bardzo modny jest styl glamour, dużo brokatu, loków, błyskotek, taki bardzo kobiecy i elegancki. I oczywiście też proste włosy, bo nie wszystkie klientki lubią takie mocno pokręcone. Świeżość i blask przede wszystkim - dodaje.Mieszkanki Szczecina przyznają jednak, że w tym roku stawiają głównie na oszczędności i samodzielną stylizację.- Średnio to zajmuje około godziny, półtorej od początku mycia. Suszę na szczotkę po prostu do góry, kręcąc. Potem trochę pudru, lakieru. No i to wszystko. - Lubię modę z lat 80. - W tym roku załatwiłam to wcześniej, tak że jestem już po.Koszt upięcia włosów w szczecińskich salonach fryzjerskich waha się od 100 do 250 zł.