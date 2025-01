IMGW: oblodzenie prawie w całej Polsce

Drogi i chodniki mogą być śliskie prawie w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże.



Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -5°C w rejonach podgórskich do 1°C nad morzem.



Miejscami ślisko. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

- Bezpieczniej będzie jedynie miejscami na zachodzie - zapowiada synoptyk Michał Kowalczuk.Na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Sudetów dodatkowo może padać śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od minus pięciu stopni w obszarach podgórskich Karpat do jednego stopnia nad morzem.W nocy w górach osłabną porywy wiatru, ale nie na długo.W piątek wysoko w Sudetach znów powieje do 100 kilometrów na godzinę, w Karpatach - do 80 kilometrów na godzinę. Bardzo silne porywy - do 90 kilometrów na godzinę - prognozowane są także dla powiatów nadmorskich.