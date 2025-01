8-latek z poparzeniami trafił do szpitala. Aresztowano konkubenta jego matki

Ośmiolatek z powiatu świdwińskiego z poparzeniami trafił do koszalińskiego szpitala. Konkubent jego matki usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

Mężczyźnie, który miał wrzucić chłopca do gorącej wody, grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.





Do zdarzenia w Sylwestra w Krosinie w powiecie świdwińskim. 33-letni Mateusz K. podejrzany jest o znęcanie się nad dzieckiem swojej partnerki.- Miał włożyć ośmiolatka do gorącej wody w wannie. Mężczyzna nie przyznał się do winy - poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.Ośmioletni chłopiec trafił w ostatni dzień roku do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformowała rzecznik prasowa lecznicy Marzena Sutryk.