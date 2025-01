Kolejna atrakcja turystyczna Stargardu na ukończeniu

Napis „Stargard” w formacie 3D, o wysokości dwóch i długości ponad dwunastu metrów, ustawiono w Parku Jagiellońskim. Całość ma być gotowa do połowy stycznia.

Edycja tekstu: Michał Król

Takiej formy promocji zażyczyli sobie mieszkańcy, głosując na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jak zapewnia miasto, instalacja podniesie atrakcyjność turystyczną Stargardu. Jej koszt to blisko 240 tys. zł.Konstrukcję ustawiła ekipa budowlana z wrocławskiej firmy reklamowej. Jak informuje nadzorujący prace Piotr Wójcik, testy iluminacji napisu rozpoczną się w najbliższy weekend.- Ostatnie kotwienie i podłączanie. Trzeba było wykonać solidne podłoże, czyli fundament. Stargard zaprasza - mówi Wójcik.Zatrudnieni przy montażu fachowcy zapewniają, że całość postoi przez długie lata.- Potem tylko kwestia konserwacji tego napisu. Będzie możliwość wyświetlania różnych grafik, będzie można wgrywać odpowiednie animacje - mówi montażysta napisu.Instalacja budzi duże zainteresowanie. Pan Dawid nie może doczekać się sesji zdjęciowej z rodziną. - Będziemy mieli najlepsze miejsce do zdjęć w mieście. Tło piękne do tego napisu jest, więc myślę, że wszyscy turyści będą potem właśnie szli tutaj, pod ten napis.Na „Stargard” w parku nad Iną głosowało ponad 1000 osób.