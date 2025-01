IMGW wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wybrzeżu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenie drugiego stopnia dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego i dla Zalewu Szczecińskiego przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie dotyczące Zalewu Szczecińskiego i woj. pomorskiego obowiązuje do piątku (10 stycznia) do godz. 13. Ostrzeżenie wydane na obszarze woj. zachodniopomorskiego obowiązuje do piątku (10 stycznia) do godz. 13.





IMGW poinformował w czwartek, że "w związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (529 cm) wzdłuż Wybrzeża przewiduje się wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych".Ostrzeżenie drugiego stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych – dotyczy "zachodniego Wybrzeża i morskich wód wewnętrznych RP – Bałtyku południowego, Wybrzeża wschodniego oraz morskich wód wewnętrznych RP – Bałtyku południowo-wschodniego (woj. pomorskie, zachodniopomorskie) i Zalewu Szczecińskiego (woj. zachodniopomorskie)".IMGW wydał również ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni Brynica, na Śląsku. Obowiązują one do godz. 8 w piątek. Prawdopodobieństwo wystąpienia wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wynosi 90 proc.