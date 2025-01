Niedziela Chrztu Pańskiego w Kościele Katolickim

Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy w Kościele Katolickim okres Bożego Narodzenia. Przypada po uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli po Trzech Królach.

Chociaż dziś kończy się okres Bożego Narodzenia, to w polskiej tradycji czas śpiewania kolęd trwa do 2 lutego.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



- Niedziela Chrztu Pańskiego jest dla nas zaproszeniem, abyśmy sięgnęli pamięcią do naszego chrztu - mówi ks. Karol Dąbrowski z parafii św. Antoniego z Padwy na szczecińskim Warszewie. - Tak bardzo lubimy świętować urodziny. Sięgamy do tego pięknego momentu, ale czy zdarza nam się właśnie sięgać do tego momentu, kiedy zostaliśmy włączeni do Kościoła?- Mówiąc o chrzcie można odwołać się do średniowiecza, do stanu rycerskiego. Chrzest to zbroja, miecz, tarcza w walce przeciwko grzechowi - dodaje ks. Karol Dąbrowski. - Chrzest jest właśnie tym początkiem dla nas, tą zbroją, która pomaga nam w walce z szatanem. I to od nas zależy, czy będziemy właśnie z tego daru korzystali, abyśmy zwycięsko z tych różnych pokus, które do nas przychodzą, wychodzili.