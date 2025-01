Śnieżne rzeźby do zobaczenia na Głębokim [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Postacie z bajek, klasyczne bałwany, a także zwierzęta m.in. takie śnieżne postacie można zobaczyć przy szczecińskiej pętli "Głębokie" - gdzie powstała wystawa.

Rzeźby stanowią wyjątkową atrakcję dla dzieci, to idealna okazja na spacer.



- Specjalnie po to przyjechaliśmy tutaj, tak naprawdę to był taki punkt zaczepienia, żeby się wybrać na spacer, więc super sprawa. - Rewelacja moim zdaniem. Pan ma pasję wywołuje uśmiech u ludzi, u dzieciaków, jak widać, także oby więcej takich inicjatyw. - Myślę, że fajne hobby, atrakcja dla dzieci też na pewno - mówią odwiedzający.



- Taka pani z dzieckiem przyszła no i powiedziała, aby zrobić jej krecika. Nie ma sprawy, masz krecika. Mam z tego satysfakcję. Ludzie też mają. Póki śnieg będzie, to będę tworzył. Byli nawet wczoraj turyści z Hiszpanii czy z Wietnamu - mówi Henryk Kalinowski, twórca śnieżnych figur.



Pan Henryk pierwszą wystawę zorganizował w ubiegłym roku, zachęcony reakcją odwiedzających postanowił kontynuować zapoczątkowaną akcje.