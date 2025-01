Nowa jednostka PŻM ochrzczona

Nazywa się "Polsteam Okra" i jest tak zwanym jeziorowcem. Chrzest i odbiór statku odbyły się w chińskiej stoczni Shanhaiguan.

To piąty jeziorowiec szczecińskiego armatora. Ma być ich 12.





Edycja tekstu: Michał Król



Jednostka załaduje stal w chińskich portach, następnie wyruszy w podróż przez Pacyfik, aby 13 marca dotrzeć do Kanału Panamskiego. Później skieruje się do portów Wielkich Jezior - Cleveland i Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Dotrze tam 5 kwietnia.Jeziorowce są przystosowane do wpływania przez system kanałów i śluz na Wielkie Jeziora Amerykańskie - są dłuższe i węższe od klasycznych masowców.Statki PŻM tego typu mają w nazwie polskie jeziora. Okra to niewielki zbiornik na Pojezierzu Drawskim.